25日12時現在、大阪取引所の日経225先物期近2025年12月限は前日比290円高の4万8990円と急伸。日経平均株価の前場現物終値4万8815.27円に対しては174.73円高。出来高は4万3230枚となっている。 TOPIX先物期近は3307ポイントと前日比6.5ポイント高、現物終値比9.37ポイント高で推移。 ○主要先物価格・正午時点 銘柄清算値(終値)前日清算値比出来高 日経225先物 48990