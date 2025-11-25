24日に沖縄県内で起きた水道管の破損により、一部の地域では断水が続いていて、25日午前11時35分現在も影響が出ています。沖縄本島北部でダムと浄水場を結ぶ水道管が破損し、大規模な漏水が発生。24日夜から那覇市や浦添市などの一部地域や、糸満市や南城市の全域で断水となっています。那覇市内では、4カ所に給水所を設置しました。水を求める市民からは「（断水が）急にきたのでビックリして、まだ赤ちゃんなのでお水が必要」と