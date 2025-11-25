パソコンおよびスマートフォン用の周辺機器などを手がけるエアリア（東京都世田谷区）は、多機能カードリーダー・ライター「KIZUNA4SD-UCCRA」を2025年11月27日に発売する。充電しながらカードリーダーやイヤホン端子が使える軽量かつ堅牢なアルミ合金ボディを採用。USB Type-C（USB-C）接続で、同端子を備えたiPhoneやiPad、そのほかのスマートフォン、パソコンにも対応する。プッシュ式のmicroSDカードスロットを搭載。microSD