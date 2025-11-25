乾燥が気になる季節、髪のパサつきや静電気に悩む声が多く聞かれます。ハーバー研究所は、うるおい成分スクワランを配合した洗い流さないトリートメント『さらさらしっとりヘアオイル』を、2026年1月5日(月)より数量限定で発売します。 ハーバー研究所『さらさらしっとりヘアオイル』 発売日：2026年1月5日(月)価格：1,650円(税込)容量：50mL販売場所：通信販売、全国のショップハーバー※なくなり次第終了