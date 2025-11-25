¤ª¾Ð¤¤¥³¥ó¥Ó¡¢¥Ê¥¤¥Á¥ó¥²¡¼¥ë¥À¥ó¥¹¤Î¥ä¥¹¤ÈÃæÌî¤Ê¤«¤ë¤Æ¤£¤ó¤¬25ÆüÊüÁ÷¤ÎÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡ÖÂç¸ç¤Î·Ý¿ÍÎÎ¼ý½ñ¡×¡Ê·îÍË¸á¸å11»þ59Ê¬¡Ë¤Ë½Ð±é¡£¥À¥¦¥ó¥¿¥¦¥ó¾¾ËÜ¿Í»Ö¡Ê62¡Ë¤ÎÁ°¤ÇÌ¡ºÍ¤òÈäÏª¤·¤¿²áµî¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£¥Ê¥¤¥Á¥ó¥²¡¼¥ë¥À¥ó¥¹¤Î2¿Í¤ÏµÈËÜ¶½¶È¤Î¤ª¾Ð¤¤ÍÜÀ®½ê¡¢NSC¡ÊµÈËÜÁí¹ç·ÝÇ½³Ø±¡¡ËÅìµþ22´ü¤ò¼óÀÊÂ´¶È¤·¤¿¡£2¿Í¤ÏNSCÂ´¶È¸ø±é¤ÎÍ¥¾¡ÆÃÅµ¤Ç¤è¤·¤â¤È¥´¡¼¥ë¥Ç¥ó¥¢¥ï¡¼½Ð¾ì¸¢¤ò³ÍÆÀ¡£ÃæÌî¤¬¡ÖMC¥À¥¦¥ó¥¿¥¦¥ó¤µ¤ó¤Î»þ¤ËËÍ¤é¤Ï½Ð¤µ¤»