高石あかりが主演する連続テレビ小説『ばけばけ』（NHK総合／毎週月曜〜土曜8時ほか）の第9週「スキップ、ト、ウグイス。」（第42回）が25日に放送され、意外な人物が“ウグイス・メジロ論争”に終止符を打つものの、ネット上には「誰も聞かんwww」「信じてもらえない…笑」「信用してくれないのおもろい(笑)」などの声が集まった。【写真】明日の『ばけばけ』錦織（吉沢亮）とリヨ（北香那）の板挟みに悩むトキ（高石あかり）