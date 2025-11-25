Amazonのビッグセール「Amazonブラックフライデー」が12月1日（月）23時59分まで開催中。家電やガジェットのジャンルで、多数の製品がセール価格で販売されています。 家電やガジェットだけでなく、日用品も値下げ。本体ハンドルと詰め替えがセットになった「スクラビングバブルトイレスタンプ」（本体ハンドル＋詰め替え×4本）が、30％オフの947円（税込）で販売されています。