椎名林檎が、来春に全国ホールツアー『椎名林檎党大会令和八年列島巡回』を開催することを発表した。2013年の『党大会平成二十五年神山町大会』以来、13年ぶりとなる『党大会』と銘打たれた公演は、“列島巡回”と題し、日本各地を巡る内容となる。【ライブ写真】『JAZZ NOT ONLY JAZZ II』での椎名林檎のライブショット昨年に開催されたアリーナツアー『(生)林檎博’24―景気の回復―』では大規模会場でのライブを展開