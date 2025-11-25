岐阜県美濃加茂市で、特産の高級干し柿「堂上蜂屋柿」の生産が、最盛期を迎えています。 【写真を見る】干し柿の王様・堂上蜂屋柿の生産が最盛期 平安時代から1000年の伝統 例年よりカメムシ被害少なく6万個以上の出荷見込む 飴色の果肉と、とろりとした食感が特徴で、干し柿の王様と呼ばれる「堂上蜂屋柿」。美濃加茂市では平安時代から1000年以上、生産されています。JAの加工場では、丁寧に皮をむいた柿を専用のハンガー