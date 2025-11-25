アイドルグループ・乃木坂46の久保史緒里の初エッセイ『LOST LETTER』（12月16日発売、幻冬舎）より、屋久島への旅行をつづったエッセイ「屋久島一歩、二歩、三歩」の序文と、手紙を手放した夜の写真が解禁された。【写真】妖艶な雰囲気漂う…花魁姿の久保史緒里写真は、夏休みに訪れた屋久島で1通1通確かめながら、愛おしそうに火に焚（く）べる久保さんの一瞬の表情をとらえた1枚となった。久保は、あす26日、27日の「乃