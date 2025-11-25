トヨタ、キャプテンシート採用の超豪華「グランビア」を展示広州モーターショー20252025年11月21日より開幕した広州モーターショー2025にて、トヨタは一風変わった「グランビア」を公開しました。外観の雰囲気が変わった仕様ですが、いったいどのようなクルマなのでしょうか。トヨタ、キャプテンシート採用の超豪華「グランビア」を展示（撮影：加藤博人）【画像】超カッコイイ！ これが「トヨタの豪華ミニバン」 画像を見る