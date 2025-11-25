愛知県内有数のミニトマトの産地・豊川市で、収穫作業が最盛期を迎えています。豊川市では、甘みと酸味のバランスが良く、鮮やかな色が特徴のブランドミニトマト「ハニーレット」を出荷しています。渡辺紀昌さんのハウスでも、真っ赤に実ったハニーレットを色づきを確認しながら丁寧に収穫していました。今シーズンの生育は順調で、およそ1180トンの出荷を見込んでいます。