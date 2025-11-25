ニッポン放送は25日、お笑いコンビ・ウッチャンナンチャンの内村光良がパーソナリティーを務める『内村光良のオールナイトニッポンPremium』を、12月9日午後8時から9時50分まで生放送することを発表した。【ビジュアル】何かが起こる期待感…『LIFE！ON STAGE 〜マーベラーに捧げるコント〜』メインビジュアルこの番組は、内村が座長を務めるNHKの人気コント番組『LIFE！〜人生に捧げるコント〜』が、番組史上最大規模のアリー