ドジャース・大谷翔平投手（３１）のＷＢＣ出場宣言にファンが震えた。大谷は２５日、自身のインスタグラムで来年３月に行われる第６回ワールド・ベースボール・クラシック（ＷＢＣ）に出場する意向を表明した。自身初出場で優勝に導いた２０２３年３月に行われた第５回大会の写真などを投稿し日本語で「日本を代表して再びプレーできることを嬉（うれ）しく思います」、英語で「Ｔｈａｎｋｙｏｕｔｏａｌｌｔｈｅｆ