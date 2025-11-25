暴行事件があった認可外保育施設高松市10月16日 高松北警察署は25日、高松市藤塚町の認可外保育施設の代表を務める女（59）を暴行の疑いで再逮捕しました。 警察によりますと、女は、2025年9月20日午後1時7分ごろから13分ごろまでの間、施設で預かり保育中だった当時4歳の男の子の上半身を両手で突き飛ばして転倒させるなどの暴行を加えた疑いが持たれています。女は容疑を否認しているということです。 女は10月5日