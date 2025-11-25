音楽文化の向上・普及のために、功労のあった人物・団体を表彰する第14回「岩谷時子賞」の受賞者が25日発表され、シンガーソングライターのさだまさし（73）が選ばれた。同日、都内で授賞式が行われ、さだは「お客さんがいなくなるまで歌い続ける」と意欲を語った。【写真】素敵！竹下景子からトロフィーをもらって笑顔を浮かべるさだまさしさだはこの日、ソロデビュー50周年を迎えた。「あっという間だった」と半世紀を振り返