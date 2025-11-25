カタールで開催中のＵ―１７Ｗ杯の準決勝でブラジルをＰＫ戦の末に破り、決勝に進出したポルトガル代表のビーノ監督が、ベスト８で大会を去った日本代表を称賛した。決勝トーナメントではスイス、メキシコ、ベルギーを破って決勝に進出したポルトガルだが、１次リーグ同組の日本には１―２と敗戦。「日本は素晴らしいチームだ。素晴らしいゲーム原則、優れた選手、規律ある守備を見せていた」と評した。日本は準々決勝でオース