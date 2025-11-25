なにわ男子の高橋恭平、INIの木村柾哉、FANTASTICSの中島颯太が、12月1日発売のメンズヘア＆ビューティ誌『Men's PREPPY』2026年1月号の表紙に登場する。【写真多数】上白石萌歌・高橋恭平・中島颯太＆オズワルド伊藤も…キラキラしたイベントの様子同号の表紙＆誌面には、映画『ロマンティック・キラー』（12月12日公開）のクアトロ主演キャストから高橋恭平×木村柾哉×中島颯太が登場。「レッドカーペットコーデ」でそろえ