任期満了に伴う松崎町の町長選挙が25日告示され、これまでに現職の1人が立候補を届け出ています。立候補したのは、無所属で現職の深沢準弥さん58歳です。深沢さんは1990年に松崎町役場に入庁後、企画観光課長などを歴任し2021年10月まで31年間職員として勤め、2021年12月の町長選に出馬し初当選しました。深沢さんは、2期目に向け「急激な人口減少に対応できる持続可能な町づくり、地域づくり」を目指し、1期目に策定した「第6次総