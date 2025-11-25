きょう25日放送の中京テレビ・日本テレビ系『ヒューマングルメンタリー オモウマい店』(毎週火曜後7：00)には、「量で盛り返し待ち詫び食堂」が登場する。【オモウマ写真】フライパンのまま登場！たっぷり盛られた特製焼きそば（大盛り）山口県下関市にある、創業60年という老舗のドライブイン食堂。老若男女から愛される大衆食堂として知られ、30年以上通っている地元の人や、今でも毎日定食を食べに来る超常連もいるほどの