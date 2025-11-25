岡山市／大森雅夫 市長25日 岡山市が計画している新アリーナ整備について、大森市長は25日、事業化することを明言し、関連事業費1億2000万円余りを補正予算案に盛り込むことを明らかにしました。 （岡山市／大森雅夫 市長）「岡山市当局としては事業化を決断した。完全にワンステップアップということでご理解いただきたい」 岡山市は北区野田に最大1万人規模のアリーナの整備を計画しています。