NHKの音楽番組『うたコン』の12月2日放送回は、“わたしの原点の歌 in 福岡”をテーマに福岡から放送される。九州出身のアーティストを中心に豪華な顔ぶれが揃い、思い入れのある名曲を披露する。【写真多数】ミニスカ姿のステージショット＆私服オフショットを公開した森高千里番組では、藤井フミヤがソロでの代表曲「TRUE LOVE」およびチェッカーズ時代の大ヒット曲「夜明けのブレス」を歌唱。氷川きよしはデビュー曲「箱根