W大阪が2026年へのカウントダウンを過ごすイベント「W Osaka COUNTDOWN PARTY 2025-2026」を開催。躍動のカウントダウンと華やかな新年の始まりを、W大阪で迎えられます☆ W大阪「W Osaka COUNTDOWN PARTY 2025-2026」 開催日：2025年12月31日（水）時間：21:00〜翌1:00場所：W大阪 2F宴会場出演：ヘッドライナー近日公開料金：【一般】 20,000円／1名／スタンディングカクテルブッフェ／フリーフロー【プレミアム