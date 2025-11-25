俳優の船越英一郎（６５）が２５日、都内で「にしたんクリニック」新ＣＭ発表会に、黒木瞳（６５）、アンタッチャブル・山崎弘也（４９）、綱啓永（２９）らと登場した。スナックを舞台に、船越と黒木が昭和歌謡をデュエットする新ＣＭはこの日より公開。船越は「今日が歌手デビューの船越英一郎です。黒木さんに乗せられていたら、うっかり終わったレコーディングです」と苦笑い。黒木は「船越さんと一緒に歌えるＣＭなんてあ