11月24日夕方、高知県南国市で道路を横断していた高齢女性が車にはねられましたが、車はそのまま逃走しました。警察はひき逃げ事件として逃げた車の行方を追っています。ひき逃げがあったのは、南国市大筎の県道南国野市線です。警察によりますと、24日午後5時20分ごろ、信号機のない横断歩道を歩いて渡っていた南国市の70代の女性が横から来た車にはねられましたが、車はそのまま現場から逃走しました。女性は頭などを強く