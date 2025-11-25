女優の黒澤ゆりか（37）が25日までに、インスタグラムを更新。妊娠を発表した。黒澤は「私事ではありますが、この度、新しい命を授かりました」と報告。近影をアップし「お腹もだいぶ大きくなり、あと数ヶ月で家族が増える予定です」とつづった。続けて「出産までまだ不安に思うこともありますが来てくれた小さな命に感謝しながら、残り少ないマタニティライフを心穏やかに、楽しく過ごしていけたらいいなと思っています」とつづ