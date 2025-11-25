今井の発言で米メディアが色めき立った(C)Getty Images西武からポスティングシステムを利用してメジャー移籍を目指している今井達也の発言が現地時間11月24日、米メディアでも注目を集めている。【動画】今井は9回も圧巻の3者連続三振締め！球団新の17奪三振を記録した今井は、日本時間24日のテレビ朝日系『報道ステーション』にVTR出演した際に、松坂大輔氏から「ドジャースのようなワールドシリーズ優勝を狙えるチームなのか