11月19日に2nd Mini Album『Seasons of LOVE？』をリリースするVOLTACTION。前回の『anan』の誌面登場（2359号、2023年8月2日発売）から2年、絆も実力もパワーアップして誌面にカムバックした4人の座談会をお届け！── 今回のananは“チーム”をテーマにした特集です。VOLTACTIONというチームの中で、それぞれがどんな役割を担っているかを教えてください。奏斗まず僕は、この4人の中だとバランサー寄りではあるのかなと思って