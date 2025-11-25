東京プリンスホテルは、「トーキョーモノクロテラス-BLACK ＆ WHITE-」を12月2日から2026年3月6日まで実施する。光と影を用いたプロジェクションマッピングを上映し、チェスを主題にしたモノクロ演出を行う。コース「Winter Cuisine‐棋 Chess‐」は、フォアグラムースのオードブル、季節の味覚が入ったサーモングラタンのパイ包み焼き、竹炭を使用した国産牛ビーフシチュー、チェス盤を模したデザートで構成する。ドームテント席