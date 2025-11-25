JR東日本は、モバイルSuicaで新たにコード決済サービス「teppay」（テッペイ）を2026年秋に提供を開始すると発表した。パスモとも提携し、モバイルPASMOでも2027年春から提供される。 モバイルSuicaやモバイルPASMOアプリを利用しているユーザーであれば、追加登録不要で、アプリのアップデートで利用できるようになる。ユーザー同士での相互送金機能も備えており、SuicaとPASM