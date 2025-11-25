沖縄本島北部で発生した漏水事故により、沖縄では7つの市と町で断水が発生しました。断水は一部地域を除いて午前中にも復旧する見通しです。きのう午前3時ごろ、沖縄本島北部の水源と浄水場をつなぐ水道管が破裂した影響で、県は最大で17市町村・37万世帯で断水の恐れがあると発表しました。事故があった水道管は1967年に敷設されたもので、耐用年数の40年を大幅に超えているため、老朽化が原因とみられています。県は事故があった