第１２回京都２歳ステークス・Ｇ３は１１月２９日、京都競馬場の芝２０００メートルで行われる。来年のクラシックに向けて重要な一戦。中でも前走が強かったバルセシート（牡２歳、栗東・松下武士厩舎、父キズナ）はマイル戦で好時計勝ち。追い出してからの反応が抜群で、かなりの素質を感じた。折り合いに不安もなく、距離が延びても問題はなさそう。姉にＧ１勝ち馬のレシステンシアがいる良血馬が、来年の主役候補に躍り出る