ＪＡ全農は２５日、開催中の「ＩＴＴＦ世界ユース選手権大会２０２５ルーマニア大会」で、「ニッポンの食」を提供し、日本代表選手をサポートすることを発表した。出場選手は男女ともに将来有望な面々が結集。男子は全日本カデットで熱戦を繰り広げた大野颯真（そうま）、小林右京（ともに木下アカデミー）ら、女子はＴリーグ女子「九州カリーナ」と契約した石田心美（石田卓球Ｎ＋）らが頂点を目指す。２０１９年度から、日