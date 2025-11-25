お笑いコンビ「よゐこ」の濱口優（53）が、24日深夜放送のTOKYO FM「TOKYO SPEAKEASY」（月〜木曜深夜1・00）に出演。後輩芸人について語った。同番組で共演した「ドランクドラゴン」鈴木拓との出会いについて、濱口は「大勢の中の1人っていう感じでは、択ちゃんと会ったことはあったけど、2人で番組をするっていうのは想像もつかへんかった」と、かつての共演経験を回想。「その時の鈴木拓って元祖炎上芸人で、とにかくかみつ