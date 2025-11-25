牛丼チェーン店「すき家」は12月2日午前9時より、『白髪ねぎ牛丼』『赤だれ白髪ねぎ牛丼』を販売する。【写真】フライドにんにくがゴロゴロ！『にんにく白髪ねぎ牛丼』今年も同店に2種の白髪ねぎ牛丼が登場。『白髪ねぎ牛丼』は、白髪ねぎに特製の旨塩だれをかけ、アクセントにブラックペッパーを振りかけた一品。シャキシャキ食感の白髪ねぎと、ごま油香る旨塩だれで、ごはんが進むこと間違いなし。ピリ辛な味わいがたまら