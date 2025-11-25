種子島安納いもの出来を審査する品評会が中種子町で開かれました。種子島安納いもの品評会は、栽培技術の向上を目的に毎年、開かれています。ことしは「安納紅」や「安納こがね」など計52点が出品。審査員が色味や形、断面の果肉などを丁寧にチェックしました。安納いもは、2022年、基腐病の影響で生産量が約3000トンと、ピーク時の3分の1まで落ち込みました。しかし、対策が進んだことで、生産は回復傾向に。今年は約