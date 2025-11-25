岐阜県羽島市のグループホームで、入所者に暴行を加えたとして、施設長の女が25日、逮捕されました。逮捕されたのは、羽島市の「グループホーム幸の里」の施設長で、市内に住む介護士の大塚律代容疑者(72)です。警察によりますと、大塚容疑者は今年9月、グループホームの入所者の女性(当時71歳)に対して、髪を引っ張り、顔や足を平手で殴るなどの暴行を加えた疑いが持たれています。