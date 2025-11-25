（MCU）世界では、ドクター・ストレンジの現在地が不明瞭となっている。映画『ドクター・ストレンジ／マルチバース・オブ・マッドネス』（2022）のラストで新たな旅に出てから早3年。果たして彼は戻ってくるのだろうか？ これまでにカンバーバッチは、2026年公開予定の『アベンジャーズ／ドゥームズデイ』への再登場を示唆していたものの、現時点で正式アナウンスは無し。『マルチバー