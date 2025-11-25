関脇安青錦が初優勝を飾った２３日の大相撲九州場所千秋楽で、ＮＨＫ総合が放送した同日午後５〜６時の世帯平均視聴率が２０・０％（関東地区、以下同）だったことが２５日、ビデオリサーチの調べで分かった。個人視聴率は１１・３％。瞬間最高は世帯２２・９％、個人１３・０％で、いずれも同５時４０分に記録した。九州場所は１４日目を終えて大の里、豊昇龍の両横綱と安青錦が３敗で賜杯を争う展開に。千秋楽に大の里が休場