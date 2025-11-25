「ダウンタウン」松本人志（６２）の飲み会（２０１８年１０月、大阪）にまつわる性加害疑惑で、参加者のひとり「クロスバー直撃」渡邊センス（４１）が、写真誌「フライデー」の報道で名誉を傷付けられたとして、発行元の講談社などを訴えた民事裁判の判決公判が２５日あった。先月３日の和解協議は決裂。東京地裁はこの日、フライデー側に２２０万円の支払いを命じた。争点になっていたのは、フライデー記事中に登場する参加女