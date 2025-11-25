RIIZEが、新シングル『Fame』のカムバック記念ショーケースを盛況のうちに終えた。【写真】ショウタロウ、東京で“メロ男”ビジュアル「こんな彼氏欲しい」RIIZEは11月24日、新シングル『Fame』リリース1時間前の午後5時からソウル・広津区のYES24ライブホールでカムバック記念ショーケースを開催した。ショーケースは、ユーチューブおよびティックトックのRIIZE公式アカウントでも同時配信され、ハンドマイクでのライブステージを