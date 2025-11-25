施設から姿を消した女性を捉えた監視カメラの映像を警察が公開した/Madison Police Department（CNN）学校6年生の女児が2014年、インターネットの架空キャラクター「スレンダーマン」に気に入られたいという理由で同級生をメッタ刺しにして全米を震撼（しんかん）させた事件で殺人未遂の罪に問われた女性（23）がウィスコンシン州マディソンの施設から抜け出した事案で、女性が約240キロ離れたイリノイ州で発見され、拘束された。