能登半島地震の災害関連死に、新たに3人が認定されることになりました。これで地震の犠牲者は直接死を含め687人に上る見通しです。石川県は、今月19日に専門家による審査会を開き、能登半島地震による災害関連死として、新たに3人の認定を決めました。内訳は七尾市で1人、輪島市で2人となっていて、今後、それぞれの市町で正式に認定される見通しです。施設で被災し、停電や断水などにより体力が低下して亡くなった事例などが、関