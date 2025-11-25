石川県の12月補正予算案が25日、県議会に内示されました。物価高への対応や、被災地の雇用維持支援の費用などが盛り込まれています。石川県の12月補正予算案は、一般会計で88億5000万円あまりで、当初予算からの累計は8866億円あまりとなっています。このうち半分近くの40億円あまりが現在の物価高への対応となっていて、水道、光熱費など暮らしへの支援や、事業者への支援などに充てられます。この他、能登半島地震と奥能登豪雨か