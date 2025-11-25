今日25日は近畿地方は断続的に雨が降り、雷を伴う所があるでしょう。明日26日は近畿地方の中部や南部では晴れ間が出ますが、黄砂の影響を受ける可能性があります。車の汚れや体調管理などにお気を付けください。今日25日は夜にかけても雨急な落雷や突風、ひょうに注意今日25日の午後は大気の状態が非常に不安定になり、近畿地方は夜にかけて広く雨が降るでしょう。昼すぎはいったん雨のやみ間がありますが、夕方は再び広い範囲で