２２日、記念祝典であいさつする在日本中国大使館の趙宝鋼（ちょう・ほうこう）公使。（東京＝新華社記者／胡暁格）【新華社東京11月25日】日本の東京で22日、中国留日同学総会の創立110周年を記念する祝典が行われた。同会は1915年に、中国の共産主義運動の先駆者、李大訢（り・たいしょう）らによって東京で設立され、現在では日本で学ぶ大勢の中国人留学生の団結と支援のための重要なプラットフォームとなっている。２