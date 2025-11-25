【新華社ウルムチ11月25日】中国新疆ウイグル自治区イリ・カザフ自治州アルタイ地区吉木乃（ジェミナイ）県でこのほど、冬季の家畜移動が始まり、25万頭（匹）の家畜が専用道に沿って冬季牧場へと向かう壮大な風景が広がった。移動放牧は地元牧畜民が長年受け継いできた生産の知恵。季節に応じて牧場を移動することで、春と秋の牧場は牧草を再生する時間が得られ、家畜も冬季牧場で十分な飼料を得ることができる。（記者/阿曼