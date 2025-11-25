三重県松阪市で、自転車に乗っていた女性をひき逃げし重傷を負わせたとして、61歳の女が逮捕されました。 【写真を見る】｢人や自転車にぶつかった認識ない｣ 86歳女性をひき逃げした疑いで61歳女を逮捕 現場に落ちていたドアミラーなどから特定…女性は頭に重傷 三重・松阪市 逮捕されたのは、三重県明和町の清掃作業員 城山百合容疑者（61）で、警察によりますときのう午後2時半ごろ、松阪市魚見町の県道で、軽乗用車を運