愛知県内では火事が相次いでいて、24日未明に発生した名古屋市港区の工場火災は、消火活動が難航しています。港区昭和町のリサイクル会社の工場で、24日午前1時前に発生した火事では、鉄くずや古紙などおよそ300トンが燃え、35時間が経過した25日午前11時半時点でも鎮火に至っていません。消防によりますと、燃えた集積物の中に、水をかけると水蒸気爆発を起こすアルミが含まれていて、消火活動は難航しているということです