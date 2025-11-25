アメリカが提案したウクライナとロシアの和平案をめぐり、フィナンシャル・タイムズはスイスでの高官協議で19項目の修正案を策定したと報じました。ウクライナ側が懸念していた軍の縮小などが撤回される見通しだということです。フィナンシャル・タイムズはウクライナ外務次官の話として、アメリカが提示した28項目の和平案をめぐり、23日にアメリカとウクライナの当局者が協議し、新たに19項目の修正案が策定されたと報じました。